4 الاف عائلة تهجر محافظة جنوبية

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاحد، عن الاتفاق مع محافظة المثنى لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لضمان الحصة المقررة من مياه نهر الفرات وتأمين مرورها إلى نقطة التحادد بين المحافظتين، موكدا ان الجفاف تسبب بهجرة اكثر من 4 الاف عائلة من مناطق الأهوار.

وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ المثنى فالح الزيادي في ديوان المحافظة بالسماوة وبحضور قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم الدبعون “إن الاجتماع المشترك بحث سبل تطوير التنسيق والعمل المشترك بين المحافظتين، وكذلك مشكلة الجفاف التي تعيشها محافظة ذي قار، وأدت إلى هجرة اكثر من 4 الاف عائلة من مناطق الأهوار بسبب عدم وصول الحصة المقررة لها من المياه، كما أن ملف انضمام الأهوار إلى لائحة التراث العالمي اصبح مهددا في الوقت الحاضر بسبب هذه الأزمة.

واضاف ان كمية الاطلاقات المائية المخصصة لذي قار وصلت إلى أدنى مستوياتها وتسببت في ايقاف العمل بالعديد من محطات ضخ المياه وقد تتوقف محطة توليد الطاقة الحرارية في الناصرية عن العمل في حال استمرار الشحة المائية”.

وبين الناصري “اتفق الطرفان على تامين الحصة المائية لذي قار وان الحصص المائيةالمقررة للمحافظتين من نهر الفرات، تتحكم فيهما المحافظات الاخرى في اعلى عمود النهر وهي من تتحمل مسؤولية ايصال حصتهما المائية من نهر الفرات ”

واكد”أن اللجنة المشتركة بين المحافظتين ستعقد اجتماعا بعد حوالي شهر لتقييم ومراجعة ما تم التوصل له من قرارات لتقليل اثار الجفاف “.