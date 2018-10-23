“أقوى رجل” في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلا

والتقى الرجل الإيسلندي “الضخم” الذي يلقب “بالجبل” بشريكة حياته خلال 2017 في حانة بكندا، وكانت الشابة تعمل نادلة في تلك الفترة وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أعلنا الزواج في إيسلندا.

وقل معلقون إن من ركزوا على جانب الشكل والقامة أغفلوا أن الاثنين في علاقة حب حقيقية، وهذا هو الأهم، أما الأمور الأخرى فلا تعني أحدا غيرهما.

الزوجان التقيا أول مرة في كندا

وكتب الممثل الذي يظهر غالبا في صورة عنيفة أثناء أداء أعماله، عبارات مرهفة على “إنستغرام” وقال إنه سعيد جدا بأن ينادي هينسون زوجته.

وفي تعليقه على سخرية المواقع الاجتماعية، قال بجورنسون الحاصل على لقب أقوى رجل في العالم، إن لم يتعرض يوما للتهديد في الواقع لكن الأمر مختلف في فيسبوك وتويتر.