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أول حزب يعلن رسميا عدم المشاركة في حكومة اقليم كوردستان الجديدة

اعلن مجلس قيادة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوم الاثنين عدم المشاركة بالحكومة المقبلة في اقليم كوردستان، فيما جدد رفضه نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الاقليم نهاية ايلول الماضي، اتهم الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بتزوير نتائج الانتخابات لصالحهما.

وقال عضو مجلس قيادة الحزب هادي علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل العاصمة، ان المجلس عقد اجتماعا لمناقشة نتائج الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان، مردفا بالقول ان المجلس قرر رفض تلك النتائج.

واضاف ان المجلس قرر ايضا عد المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة لاقليم كوردستان والاستمرار بالمعارضة، والعمل على الوقوف ضد الفساد المالي والاداري.

واردف علي ان 70% من كوادر الحزب يفضلون ان بقى في المعارضة، لافتا الى ان قرار عدم المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة نهائي وقطعي ولا رجعة عنه.

واشار الى ان الاتحاد الاسلامي الكوردستاني رفع دعوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم.

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