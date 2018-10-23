من روائع أم كلثوم أغنية “أ غدا ألقاك”

كلمات الشاعر الهادي آدم وألحان محمد عبد الوهاب.

أستمع إليها كلما أزعجتني الرسائل والمقالات والقصائد والمنشورات , التي تتغنى بالماضي وتنكر الحاضر وتتجاهل المستقبل, ذلك أن في كلماتها معاني إنسانية وإدراكية راقية , وقد كُتبت كلماتها بمداد الحياة وسلاف جوهرها , ولُحِنت بإحساس الغارقين بكنه الوجود الأعظم.

أ غدا ألقاك؟ يا خوف فؤادي من غدي

يا لشوقي واحتراقي بانتظار الموعد

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وغدا تأتلق الجنة أنهارا وظلا

وغدا ننسى فلا نأسى على ماضٍ تولى

وغدا نزهو فلا نعرف للغيب محلا

وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا

قد يكون الغيب حلوا , إنما الحاضر أحلى….!!

أغنية يفوح منها أريج الأمل والرجاء والمشاعر الفياضة المرافقة للخطو الإنساني الواثق إلى أمام , فما معنى إنكار الحاضر والمستقبل والتغني بما مضى , إذ تجد سيلا من القصائد والمقالات والمنشورات بأنواعها تتمجد بالماضي وتحن إليه وتحسب البارحة أفضل من اليوم والغد , وتمعن في تعزيز وتسويغ هذه الرؤية السلبية التي سينجم عنها سلوك سلبي مقيت.

وفيها إقترابات تعجيزية وإقناطية تمنع الجد والإجتهاد والتحدي , وتستلطف الواقع المضمخ بالأنين والحسرات القاسيات , والدموع الساخنات , بل حتى لتجد هتافات جماهيرية تعلي من قيمة ما مضى وتستنكر الحاضر بما فيه وبما سيلده ويأتي به في الغد.

إن السلوك البشري بوصلته الأفكار والتصورات والرؤى , وكلما كانت سوداء خاوية كان الواقع الناجم كذلك , وكلما كانت ذات قيمة إنجازية وإنطلاقية نحو آفاق مستقبلية , كلما تمكنت من بعث السلوك الكفيل بتحقيق الرائع والبهيج.

فكيف يكون الحاضر أجمل وأحلى؟!!

ذلك يتحقق بالجد والإجتهاد والإيمان المطلق بالقدرة على المضي قدما في سبيل الرقاء والرجاء والأمل السعيد , وعندما تتحقق الرؤى الإيجابية في العقول والقلوب والنفوس فإن المجتمع يمضي في مسيرة ذات قيمة حضارية معاصرة.

ولهذا فمن الواجب الجمعي العمل على إرساء البنى التحتية النفسية والسلوكية للأمل الأصدق , والأقدر على إطلاق ما في المجتمع من طاقات , وإستثمارها وفقا للآليات المعاصرة اللازمة لصناعة الحاضر الأروع والمستقبل الأبهى.

وهكذا تتكون الأمم والشعوب وتتحقق الأهداف والطموحات , وغدا ألقاك , يا صوتَ فؤادي في غدي!!

وإن الأمة لتكون برغم عواصف الأحزان والإحباط والشجون!!!

د-صادق السامرائي