اقالات كبيرة تطال مديرين حكوميين في البصرة

افاد مصدر في مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، ان الاخير صوت على اقالة مجموعة من مدراء دوائر الدولة في المحافظة.

وقال المصدر انه وخلال جلسة مجلس محافظة البصرة المرقمة 210 ، بتاريخ اليوم، الثاني والعشرين من شهر تشرين الاول الجاري، تم التصويت على تغيير مجموعة من مدراء الدوائر في 12 من دوائر محافظة البصرة.

واضاف ان التغييرات طالت مدراء في دوائر البلدية، البلديات، الصحة، الاستثمار، الزراعة، الماء، المجاري، التربية، الرعاية، كهرباء التوزيع، الجوازات، كهرباء البصرة.

وشهدت محافظة البصرة في الاسابيع الاخيرة تظاهرات واسعة، اتهم المحتجون فيها الأحزاب المتنفذة في المحافظة، بإدارة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.