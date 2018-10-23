الإعدام لثلاثة مدانين بقتل طفلة بعد “خلافات عائلية”

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت على 3 مدانين لقيامهم بقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بسبب مشكلات عائلية.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة الجنائية المركزية قضت حكما بالاعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل طفلة (5 سنوات) بينهم امرأة وهي (خالة) الطفلة المقتولة التي تم استدراجها ثم قتلها ورمي جثتها لوجود مشاكل عائلية مع ذويها”.

واضاف ان “المدانين الثلاثة من بينهم خالة المجنى عليها وزوجها اعترفوا بتفاصيل العملية كاملة بالخطف ثم القتل”، مشيرا الى ان “الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات العراقي”.