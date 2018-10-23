الاتحاد: الحزب الديمقراطي يسعى للاستحواذ على وزارات الكرد والعدل من استحقاقنا

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن تحركات للحزب الديمقراطي للاستيلاء على كافة الوزارات بحكومة عبد المهدي التي من حصة الكرد الا انه اصطدم برفض الكتل، مبينا ان الاتحاد سيحصل على وزارة العدل.

وقال النائب عن الاتحاد حسين نرمو إن “حصة الكرد في كابينة عبد المهدي أربع وزارات ومن المحتمل ان تُقلل الى ثلاث بسبب التغييرات لتي تطرأ بين الحين والأخر”.

وأضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول الاستحواذ على جميع تلك الوزارات وفتح باب التفاوض مع الكتل حول الأمر”، مبينا ان “تلك المحاولات باءت بالفشل بعد رفض الكتل لها”.

وأوضح ان “التغييرات الأخيرة تشير الى ان وزارة العدل ستكون من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني وسيقدم مرشحه لشغلها خلال الساعات المقبلة”.