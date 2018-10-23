البرلمان العراقي ينفي تسلمه السير الذاتية لحكومة عبدالمهدي

كشف اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين، حقيقة وصول السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة عادل عبد المهدي الى مجلس النواب، لغرض اطلاع النواب عليها.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، ان “الانباء التي تحدثت عن وصول السيرة الذاتية للوزراء الى البرلمان غير صحيح، وهي مجرد شائعات”، مبينة “اننا كنواب سمعنا هذه الانباء في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فقط”.

وبينت نصيف “حتى لم نتلقَ اي اشعار للذهاب الى مجلس النواب لغرض تسمل السير الذاتية للوزراء، لغرض الاطلاع عليها ودراستها قبل جلسة التصويت، المقرر عقدها خلال هذا الاسبوع”.

وقالت، “انني اتصلت على هيأة رئاسة البرلمان ونفت وصول السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة عادل عبد المهدي”.

وبموجب الدستور العراقي فأن أمام عادل عبد المهدي 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها، في مهلة تنتهي الاربعاء المقبل.