الجبوري يطالب بتوقيف مسؤولين بعد “سابقة خطيرة لم تحدث منذ تحرير الموصل”

دعا النائب احمد الجبوري الى توقيف مسؤولين امنيين عقب تفجير دام جنوب الموصل.

وسقط 6 قتلى بينهم جنديان عراقيان واصيب 40 بانفجار سيارة مفخخة في ناحية القيارة جنوب الموصل، بحسب مصدر امني.

وبهذا الصدد قال الجبوري، ان التفجير حديث بسبب “الفساد الكبير للاجهزة الأمنية”، ورأى انها “سابقة خطيرة لم تحدث منذ التحرير”.

ودعا وزير الداخلية ووزير الدفاع “توقيف ضابط استخبارات القيارة ومدير شرطة القيارة وضابط استخبارات اللواء وأمر اللواء وتشكيل مجلس تحقيقي وتحميلهم ما جرى”.