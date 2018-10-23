الحلبوسي يؤكد لمبعوث ترامب التزام البرلمان بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة

اكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكورك، بحضور السفير الأمريكي دوغلاس سيليمان، ان البرلمان ملتزم بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن الأخير “استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف الدولي بريت ماكورك، بحضور السفير الأمريكي دوغلاس سيليمان”.

وأضاف: “وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود الدولية لدعم العراق ومساندته على المستويات كافة، كما استعرض اللقاء أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة وجهود الأطراف السياسية بملف تشكيل الحكومة”.

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، أن “البرلمان حريص على الالتزام بالتوقيتات الدستورية بشأن تقديم الكابينة الوزارية الجديدة، التي نطمح أن تكون ملبية لتطلعات الشعب العراقي، وتسهم في دعم ركائز الديمقراطية في البلاد”.

وتابع أن “العراق مقبل على مرحلة جديدة تتطلب توافقا من قبل جميع الأطراف السياسية للوصول إلى رؤية موحدة بشأن شكل الحكومة المقبلة، التي ستكون المنطلق نحو النهوض بالملفين الاقتصادي والأمني في البلاد”، مثمنا في الوقت نفسه الدعم الأمريكي للعراق وعلى الأصعدة كافة.

من جانبه أكد ماكغورك أن بلاده مستمرة في دعم ومساندة العراق وشعبه، لافتا إلى “أهمية زيادة التنسيق بين العراق وأمريكا؛ من أجل الإسراع في إعادة الاستقرار إلى البلاد”.