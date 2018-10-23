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الديمقراطي الكوردستاني يصدر توضيحاً بشأن أسماء مرشحيه للحكومة العراقية

اعلن مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، نفيه اختيار اي مرشح للمناصب الوزارية للحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا انه متى ما حدد المرشحين فانه سيقوم بالاعلان عنهم رسميا.

وجاء في بيان للمكتب ان “شبكة رووداو الاعلامية تقوم منذ يومين بنشر الاخبار عن اسماء مرشحي وحصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة بالاضافة الى حصة الاطراف الكوردية الاخرى”.

واضاف البيان انه يعلن بان تلك الاخبار والمعلومات ليست صحيحة، مبينا ان الحزب الديمقراطي لم يقم لحد الان باتخاذ قراره الاخير بشأن تحديد اسم اي مرشح للمناصب الوزارية في بغداد.

ونوه الى أنه وبعد حسم الاسماء سيقوم الحزب بشكل رسمي بالاعلان عن مرشحيه للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية في بغداد.

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