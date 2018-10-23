الرئيس العراقي يدعو لمشاركة كوردية فيلية فاعلة بمؤسسات الدولة

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد ظهر يوم الأحد وفدا من الكورد الفيليين.

وأكد صالح أن الكورد الفيليين يمثلون مكونا عراقيا أصيلا، مشددا على أهمية دورهم البارز في تاريخ العراق على مر العصور.

وأشار إلى “ما تعرض له أبناء هذا المكون من ظلم على يد النظام الدكتاتوري البائد، مبينا لزوم تعويض عوائل الشهداء والمغيبين لما لحق بهم من ضرر نتيجة لسياسات النظام السابق تجاههم”.

وأوضح صالح ان “الكورد الفيليين لابد ان تكون لهم مشاركة فعالة في مؤسسات الدولة لما يملك أبناء هذا المكون من كفاءات”.

