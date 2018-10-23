الرئيس برهم صالح يستقبل رئيس ديوان الوقف الشيعي

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد صباح يوم الاثنين 22/10/2018 رئيس ديوان الوقف الشيعي سماحة السيد علاء الموسوي.

وفي مستهل اللقاء قدم سماحة السيد علاء الموسوي التهاني للرئيس برهم صالح بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية، متمنيا لسيادته التوفيق في اداء مهامه.

وأكد الرئيس برهم صالح على أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز وحدة الصف الوطني من خلال الخطاب المعتدل البعيد عن التطرف، مشددا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتقوية النسيج الوطني وتعزيز التعايش السلمي بين المواطنين.

بدوره سلط رئيس ديوان الوقف الشيعي الضوء على نشاطات الوقف في تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين في المراقد المقدسة، لاسيما في المناسبات الدينية، مشيدا بجهود رئيس الجمهورية في دعم المؤسسات الدينية في البلاد.