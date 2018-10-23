“الرافدين” ينفي تعرضه لسرقة 2 مليار دينار: مئتا الف دولار فقط والمسؤول تم تحييده

نفى مصرف الرافدين الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن سرقة مبالغ مالية تصل الى 2 مليار دينار من احد فروع المصرف في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان بعض وسائل الاعلام تحدثت عن سرقة نحو 2 مليار دينار من احد فروعه في بغداد وهو رقم مبالغ فيه ومناف للحقيقة.

واشار ان المصرف وضمن الاعمال الرقابية والتفتيشية الدورية الخاصة لجرد الخزائن تم حصر نقص في بعض ربطات النقود الموجودة.

واوضح ان النقص في هذه الربطات تم احصاؤها بحدود مئتي الف دولار واكتشف بعد ذلك ان النقص بذمة امين صندوق الفرع الذي تم تحييده وهو المسؤول عن ذلك الفعل.

ولفت البيان الى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد ذلك المبلغ وقد تم فتح تحقيق ومحاسبة الموظفين المقصرين والمخالفين للضوابط الرقابية التي تمنع التلاعب بالأموال العامة .