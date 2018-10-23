العبادي يوجه تحذيراً للحكومة القادمة والموازنة

حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، من ان سعر النفط الحالي في الاسواق العالمية غير مستقر، ولا يجب الاعتماد عليه في الموازنة العامة للسنة المقبلة 2019.

وقال العبادي في المؤتمر الاسبوعي “احذر من سعر البرميل الحالي، فهو غير مستقر وبه خطورة”، مبينا ان “السعر الحالي للنفط به ارتفاع كبير عما كان عليه في السنوات السابقة”.

واضاف ان “الحكومة لم تستطع الاستفادة من زيادة الاسعار، الا في الاشهر الاخيرة”، مردفاً “احتجنا الزيادات لبعض الرواتب وتخصيصات الحشد الشعبي وبعض القوات الامنية ورواتب اخرى، باعتبار وجود نقص فيها”.

وتابع العبادي انه “خلال السنوات الثلاث الاخيرة كان معدل صافي سعر البرميل 34 دولاراً ونصف الدولار”، منوها الى “طفرة كبيرة في اسعار النفط حالياً مقارنة بالسنوات الثلاث الاخيرة”.

وأشار الى ان “التبعات الامنية على الموازنة القادمة ستكون اقل، رغم وجود بعض الخلايا من تنظيم داعش”.