Posted on by

العبادي يوجه تحذيراً للحكومة القادمة والموازنة

حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، من ان سعر النفط الحالي في الاسواق العالمية غير مستقر، ولا يجب الاعتماد عليه في الموازنة العامة للسنة المقبلة 2019.

وقال العبادي في المؤتمر الاسبوعي “احذر من سعر البرميل الحالي، فهو غير مستقر وبه خطورة”، مبينا ان “السعر الحالي للنفط به ارتفاع كبير عما كان عليه في السنوات السابقة”.

واضاف ان “الحكومة لم تستطع الاستفادة من زيادة الاسعار، الا في الاشهر الاخيرة”، مردفاً “احتجنا الزيادات لبعض الرواتب وتخصيصات الحشد الشعبي وبعض القوات الامنية ورواتب اخرى، باعتبار وجود نقص فيها”.

وتابع العبادي انه “خلال السنوات الثلاث الاخيرة كان معدل صافي سعر البرميل 34 دولاراً ونصف الدولار”، منوها الى “طفرة كبيرة في اسعار النفط حالياً مقارنة بالسنوات الثلاث الاخيرة”.

وأشار الى ان “التبعات الامنية على الموازنة القادمة ستكون اقل، رغم وجود بعض الخلايا من تنظيم داعش”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close