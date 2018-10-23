العراق يصدر قرارات منها تخص التعيينات وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث تم التصويت على إلزام الاتحادات والنقابات والاندية والمكاتب التنفيذية بالالتزام بالمدة المحددة قانونا لعضويتهم وعدم تجاوز الهيئات العامة المدة المحددة لولايتها.

وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.

وشهدت الجلسة ايضا التصويت على تعليمات التعديل الثاني لتعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم 4 لسنة 2018.

وقرر مجلس الوزراء منح الاولوية في التعيين في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب لاقارب شهداء التحرير من داعش.

كما تم التصويت على موضوع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2017 بشأن مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

وناقش مجلس الوزراء بشكل مفصل الخطة الزراعية ووجّه بقيام وزارة الزراعة باضافة مليون دونم لزراعة الحنطة والشعير في الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2018-2019 مع مراعاة الحفاظ على الخزين الستراتيجي للمياه من وزارة الموارد المائية.