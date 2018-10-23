المساري: تفجير القيارة جريمة آثمة وعلى الأجهزة الأمنية والاستخبارية الحذر

اكد القيادي في تحالف القرار العراقي والأمين العام لحزب الحق الوطني، احمد المساري، الثلاثاء، ان تفجير القيارة جريمة آثمة، مطالبا الأجهزة الأمنية والاستخبارية بالحذر.

وقال المساري في بيان إن “هذه الجريمة الآثمة والفعل الجبان لن تزيد ابناء شعبنا الا قوة وتماسكا خصوصا بعد ان اندحرت قوى الشر والضلالة في ارض العراق الحبيبة وتحرير الأرض من دنسهم”.

ودعا المساري الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الى “اليقظة والحذر وتفعيل الخطط الامنية والاستخبارية وبما يمنع تكرار تلك العمليات الارهابية مستقبلا ومحاسبة القتلة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل على هذا الفعل الإرهابي الشنيع وغيره ليكونوا عبرة للآخرين”.

وقتل وأصيب نحو 23 شخصاً جراء اعتداء إرهابي بسيارة مفخخة انفجرت قرب سوق شعبية بناحية القيارة جنوب مدينة الموصل.