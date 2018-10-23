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النائب الأول لرئيس البرلمان يصف العراقية الرياضية بـ”البائسة”

وصف حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أداء قناة العراقية الرياضية بـ”البائس وغير المهني”.
وقال الكعبي، “تتعمد القناة الرياضية-المملوكة للدولة والتابعة لشبكة الاعلام العراقي- بكوادرها العاملة وللأسف الشديد الإساءة للرياضة العراقية من خلال الأداء البائس من حيث الشكل والمضمون وغير المبرر بالمقارنة مع النفقات الكبيرة التي تصرف عليها”.
واضاف “لقد ابتعدت القناة كثيرا عن تطورات المشهد الرياضي وعن ملامسة الذوق الجماهيري الرياضي الكبير، حتى بات واضحا ابتعاد الجمهور وتهرب من مشاهدتها وذهابه الى القنوات العربية او الدولية الرياضية الاخرى”.
وقال “ننتظر من القائمين على شبكة الإعلام العراقي إجابات سريعة وواضحة عن أسباب هذا التدهور والإسراع في النهوض بأداء القناة مهنيا، وان تبذل جهودا مضاعفة في مواكبة الأحداث الرياضية والفعاليات المحلية بصورة خاصة، والاستفادة من الخبرات الاعلامية العراقية وعدم حصر الموضوع على أشخاص بعينهم”.

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