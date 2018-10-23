النساء يؤلفن 32 بالمائة من اعضاء برلمان كوردستان الجديد

وفقا للنتائج الرسمية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، فان من مجموع 111 برلمانيا هناك 36 مرشحة سيصبحن عضوات في البرلمان وهذا يشكل مانسبته 32 بالمائة من المجموع الكلي.

وتشير النتائج الى فوز 14 مرشحة من الحزب الديمقراطي بمقاعد برلمانية فيما هناك 7 مرشحات فزن بمقاعد برلمانية من 21 برلمانيا من الاتحاد الوطني الكوردستاني وهناك 4 برلمانيات من حركة التغيير واثنتان من كل من الجيل الجديد والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكوردستانيين.

وتشير النتائج كذلك الى ان 5 مرشحات فزن بمقاعد برلمانية من ممثلي الاقليات من التركمان والسريان والاشوريين.

وكذلك تشير المعلومات الى ان بعض النساء تمكّنّ من الفوز باصواتهن ليصبحن عضوات في البرلمان الكوردستاني، فيما فازت الاخريات بنظام التمثيل النسبي (الكوتا).

وكانت الدورة السابقة لبرلمان كوردستان تضم 34 برلمانية.