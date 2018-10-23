ايران تستضيف زوار الاربعينية للعراق من ستة بلدان

قال مدير اللجنة الايرانية لشؤون العتبات المقدسة في مدينة انديمشك، جنوب غرب ايران، حسن دهقان ان زائري الأربعينية من ستة بلدان اخرى يتم استضافتهم في مدينة انديمشك.

واضاف دهقان لوكالة فارس ان 60 الف زائر من البلدان الاخرى للمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين يتم استضافتهم في هذه المدينة وتقديم الخدمات لهم.

وتابع ان هؤلاء الزائرين قد جاؤوا من بلدان عديدة منها افغانستان واذربيجان وباكستان وتركيا وروسيا والصين وغيرها.

ولفت الى ان 70 موكبا تقدم الخدمات والضيافة للزوار في مدينة انديمشك والتي تعد دار الاستراحة الاولى بعد دخول الزوار الى محافظة خوزستان.

يشار الى ان هذه المدينة تعد محطة وصول الزوار في محافظة خوزستان الى منافذ مهران وجذابه وشلامجة الحدودية مع العراق ويجتازها آلاف الزوار المتوجهين لمراسم الأربعينية سنوياً.