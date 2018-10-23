بارزاني: عفرين استمرار لسلسة الكوارث والظلم بحق شعب كوردستان

عبر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء عن قلقه الشديد من الاوضاع التي تشهدها محافظة عفرين في كوردستان سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه في صلاح الدين لوفد من المجلس المدني لتحرير عفرين، بحسب ما اعلنه المكتب الاعلامي لبارزاني.

وذكر البيان انه خلال اللقاء تم مناقشة الاوضاع السياسية والانسانية والمعيشية لسكان عفرين والنازحين منها وكذلك مخاطر التغيير الديمغرافي للمدينة من قبل القوات المختلفة الموجودة هناك.

واضاف البيان ان الوفد اطلع بارزاني وبالتفاصيل الاذى الذي يتعرض له الناس، والانتهاكات التي تمارس بحق الكورد في تلك المناطق، والتنديد بالمجتمع الدولي لتغاضيه عن الخروقات التي ترتكب بحق الناس والطبيعة في عفرين.

من جهته عبر بارزاني عن قلقه العميق تجاه مستقبل غرب كوردستان والاوضاع في عفرين، مشيرا الى ان عفرين استمرار لسلسة الكوارث والظلم التي تمارس بحق شعب كوردستان منذ السابق.