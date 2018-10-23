بافل طالباني: على جثتي وقوع اقتتال مع البارتي.. وكل كوردي يريد الاستقلال.. لكن

رفض القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني فكرة الحديث عن صراع مسلح بين حزبه والحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد خلافات سياسية وقعت بين اكبر حزبين في الاقليم.

واجرت قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية مقابلة مع بافل نجل الرئيس السابق وزعيم الاتحاد الوطني الراحل جلال طالباني، وسئل عن امكانية تحول الخلاف السياسي بين حزبه والحزب الديمقراطي الكوردستاني، “على جثة او جثة الاخرين ان يحدث ذلك”.

واضاف، “فكرة هذا الموضوع اصلا لاوجود لها ولا احد مستعد لذلك، تلك الأيام ولت منذ فترة طويلة. ما زلنا ندفع ثمن ذلك الصراع الداخلي”.

وتابع طالباني وهو قائد بجهاز امني تابع للاتحاد الوطني، “خلافاتنا تحل سياسيا، فلا فرصة لوقوع اقتتال بين الكورد”.

وسئل طالباني عن موضوعة استقلال كوردستان، وامكانية حدوثه مستقبلا، “لا أعتقد أن الاستقلال مستحيل. لكنني اعتقد انه امر لسنا بحاجة له الآن. فلدينا الكثير من المشاكل الحالية، الكثير من القضايا التي يتعين علينا تجاوزها”.

واضاف “نحن بحاجة إلى أن نكون جزءًا من العراق، وقوة الاقليم بالنسبة لنا الآن هي عن طريق بغداد. وأعتقد أن كل كوردي يريد كوردستان مستقلة، لكن حقيقة الوضع هي أن هذا لا يمكن أن يحدث من جانب واحد”.

واضاف، “بغداد وبعض الدول المحيطة بنا يجب أن توافق على على الاستقلال قبل كل شي، علينا أن نتحرك نحو ذلك بعناية فائقة بطريقة دبلوماسية مدروسة”.

وطالباني متهم مع قيادات في الاتحاد الوطني بمساعدة بغداد على تحريك قطعات عسكرية على الاقليم عقب اجراء استفتاء الاستقلال قبل عام.