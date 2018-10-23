بالفيديو.. سياسي إماراتي: إيران دولة داعمة للإرهاب في العالم

قال ضرار الفلاسي، المحلل السياسي الإماراتي، قرار إدراج قاسم سليماني جاء متأخرًا، وذلك لأنه تسبب في العديد من المذابح، جاء ذلك تعقيبًا علي إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج تسعة أشخاص على لوائح الإرهاب من بينهم مقدمو تسهيلات إيرانيين للإرهاب، وكانت السعودية والبحرين قد أعلنتا إدراج الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني على قائمة الإرهاب، حسب ما جاء في بيان مشترك بين رئاسة أمن الدولة في السعودية ومركز استهداف تمويل الإرهاب، والذي يقضي بفرض جزاءات على مقدمي تسهيلات تابعين لطالبان، وإيرانيين.

أضاف الفلاسي، خلال مداخلته مع الإعلامية منى بلهيم، عبر الفقرة الإخبارية، المذاعة على شاشة “الغد”، أنه آن الأوان لفرض عقوبات صارمة قاسم سليماني وحزب الله، لافتًا إلى أن إيران هي الدولة الداعمة للإرهاب في العالم.

وأشار المحلل السياسي الإماراتي، إلى أن دولة الإمارات رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنه لابد من تجفيف منابع الإرهاب.

