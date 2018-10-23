تحديد موعد تقديم عبد المهدي كابينته الحكومية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن موعد تقديم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كابينته الحكومية.

وقال المصدر ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيعرض حكومته رسمياً يوم غد في الساعة السادسة مساءً”.

وكشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن اسماء اللجنة التفاوضية الخاصة برئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.

وقال المصدر ان “رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي خصص لجنة تفاوضية كانت مهمتها في المدة الاخيرة تحاور القوى السياسية بشأن عملية تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات عليها”.

وأضاف ان “هذه اللجنة تضم شخصين فقط وهما ليث شبر ودكتور خبير في القانون (محمد فائق)”.

ومن المقرر ان يقدم عبد المهدي غدا الاربعاء كابينته الجديدة للبرلمان للتصويت عليها.

ولغاية الآن، لم تتضح معالم تشكيلة عبد المهدي الوزارية، وما إذا كانت من التكنوقراط المستقلين، أم أنه سيكون للأحزاب السياسية فيها نصيب، فيما أبدت بعض الأحزاب أهمية إشراكها في التشكيلة الوزارية.