تدمير ونبش مرقد “مقدس” في السليمانية

اقدمت مجموعة مجهولة على تدمير ونبش مرقد “مقدس” في حدود قضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اثار الدمار والحفر الذي وجد في ضريح مرقد “الشيخ الطفل” حدود ناحية “بنگرد” التابعة لقضاء دوكان.

وكتب الناشطون ان هذا المرقد “مقدس” لدى العديد من سكان المنطقة ويزار بشكل يومي.

هذا ولم تعرف الاسباب وراء قيام تلك المجموعة بفعلتها.

يشار الى ان الغالبية من سكان الاقليم هم على دين الاسلام ويتبعون مذهب اهل السنة والجماعة، وتنتشر بينهم الطرق الصوفية المتعددة بمختلف مشاربها، وتوجد مراقد لأوليا وصالحين في العديد من مناطق كوردستان.