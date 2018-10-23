تعرف على قيمة العقود التي ابرمها العراق مع سينمس وجـنـرال اليكتريك

كشفت وزارة الكهرباء عن ان قيمة العقود وفق مذكرتي التفاهم المبرمة مع شركتي سينمس الالمـانـيـة وجـنـرال اليكتريك الامــيــركــيــة تـبـلـغ 25 مـلـيـار دولار، مبينا أنها ستسهم بتوفير نـحـو 25 ألـف ميغاواط من الطاقة خلال الاعوام الخمسة المقبلة.

وقال الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح إن “العقد المبرم مــع شــركــة (سـيـمـنـس) تـبـلـغ قـيـمـتـه 10 مليارات دولار، وسيسدد بواقع: 15 بالمئة مـنـه بـشـكـل مـنـحـة مـن الـحـكـومـة الالمـانـيـة والبالغة 350 مليون يورو والممنوحة للوزارة وفق مؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا، اضافة الى منحة (سيمنس) واحد واثـنـين والـبـالـغـة 500 مـلـيـون يــورو الـعـام 2017 ومثلها للعام 2018.”

وأضاف المدرس، “امـــا بــاقــي المــبــالــغ فـــان الــــوزارة طالبت بعقد اجتماع يضم وزارتــي المالية والـتـخـطـيـط وشــركــة (سـيـمـنـس) لـوضـع آلــيــات الـتـسـديـد بـالـشـكـل الـــذي ينسجم ومـصـلـحـة جميع الاطــراف وضـمـان عـدم وجود تلكوء بانجاز المشاريع”.

وبين المدرس ان “خارطة الطريق الموضوعة من قبل شركة (سيمنس) تقع على اساس ثــلاث مـديـات، الاول قصير بـين (3 – 6 ( اشـهـر لاضـافـة 805 مـيـغـاواط للمنظومة، والـثـانـي المـتـوسـط بـين (10 – 20 (شهرا لـرفـد المـنـظـومـة بـطـاقـة تـصـل الــى 2400 مـيـغـاواط، امـا الـثـالـث وهـو طـويـل بـين (24 – 36 (شـهـرا لاضـافـة سـتـة الاف و300 ميغاواط”.

واوضح أن “خـارطـة الطريق المـعـدة من قـبـل شـركـة (سـيـمـنـس) تقضي بتجهيز الــعــراق بــوحــدات تـولـيـديـة جـديـدة اضـافـة الى تسليم العراق محطتين كبيرتين طاقة الـواحـدة منها تصل الـى 2400 ميغاواط ستنصب فـي كـل مـن محافظتي نينوى وبابل”، منوها بأن “مذكرة التفاهم تتضمن عقودا عـدة وهـي خلاصة عمل بين وزارة الكهرباء وهيئة المستشارين فـي الامـانـة العامة لمجلس الوزراء”.

وعــن مــذكـرة الـتـفـاهـم المـوقـعـة مـع شـركـة جنرال اليكتريك الامريكية، ذكر الناطق بـاسـم الـكـهـربـاء، ان “الاتـفـاق يقضي برفد المنظومة بـ 14 ألـف ميغاواط بمدة تتراوح بين (3 – 5 (سنوات بمبلغ 15 مليار دولار، مـنـوهـا بــأن الـشـركـة قـدمـت خـطـة بـآلـيـات تسديد المبالغ وطريقة التمويل وان الوزارة حاليا تعكف على دراستها”.

وبين المدرس، “كـمـا تـتـضـمـن الاتـفـاقـيـة تـقـديـم صـيـانـة وخــدمــات لمـحـطـات الـطـاقـة القائمة، وتحويل محطات توليد الطاقة ذات الــدورة البسيطة إلـى المركبة، والـتـي يمكن أن تـسـاعـد فـي اضـافـة طـاقـة جـديـدة دون اسـتـهـلاك وقــود إضـافـي أو إطــلاق مزيد من الانبعاثات، فضلا عن إنشاء محطات توليد طاقة جديدة ذات تكنولوجيا توليد طاقة فعالة وموثوق بها”.