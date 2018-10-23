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جنايات المثنى: ستة احكام بالمؤبد لمهرب نفط أقدم على ثقب أنبوب في مناطق عدة

بغداد/ إعلام القضاء

قضت محكمة جنايات المثنى بالسجن المؤبد لمدان بتهريب المنتجات النفطية عن ست دعاوى تخص القيام بثقب أنبوب في مناطق عدة من المحافظة.

وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “محكمة جنايات المثنى نظرت ست قضايا لمدان أقدم على ثقب انبوب ناقل للمنتجات النفطية في اماكن عدة من المحافظة وقام بسرقة المنتوج النفطي منه”.

واضاف ان “المحكمة اصدرت أحكامها على المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولا من قانون تهريب النفط ومشتقاته المرقم 41 لسنة 2008”.

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