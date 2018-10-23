داخلية كوردستان توضح حقيقة الغاء مديرية عامة لاحدى الصداميات الاربع

افاد المدير العام لديوان وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، سامي جلال يوم الاثنين بعدم تنفيذ القرار الصادر من الحكومة الاتحادية في بغداد والقاضي بإلغاء المديرية العامة للشهادة الجنسية في الاقليم.

وقال جلال في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في اربيل العاصمة على هامش اطلاق وزارة داخلية الاقليم دورة تدريبة على نظام “الآيزو” الدولي، انه “لم يتم العمل بالقرار الصادر عن بغداد في الغاء المديرية للشهادة الجنسية في اقليم كوردستان”، مردفا بالقول ان “عمل المديرية يسير بشكل طبيعي”.

واضاف انه “تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتباحث مع بغداد بشأن موضوع الغاء المديرية”.

وكان العراق قد اطلق مشروع البطاقة الموحدة والذي يقضي بالغاء من المستمسكات الثوبتية الاربعة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق وهي “الجنسية، والشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، وبطاقة التموينية”، والتي يطلق عليها بعض العراقيين بـ”الصداميات الاربع” نسبة الى الرئيس السابق للعراق صدام حسين.

يشار الى ان وزارة الداخلية الاتحادية قد اعلنت مؤخرا عن صرف اكثر من 8 ملايين بطاقة مواحدة، وان دوائرها مستمرة بالعمل في منحها بجميع انحاء العراق.