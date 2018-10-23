دخل قنصلية ألوهابية في تركيا ولم يخرج منها !

خالد القيسي

عكس صورة ما تقوم به المهلكة ألسعودية ، ونقل حقيقة ما يجري فيها ، وما يتعرض له جيرانها والعالم شعوب وأشخاص وأفراد من أذى ، هو السيناريو ألاسوء في حياتها ، ومتابعة لأفعال آل سعود المشينة ألتي ليست جديدة عليها ، بحكم ما تعيشه من عقلية تتجلى في حكم بدوي مطلق ، وعدم الانفتاح على التطور الذي وصل اليه العالم ، لاتزال تستكمل الصراعات العنفية في خطف ألمعارضين وتصفيتهم ، وألإعتداء على دول مستقلة ، بدأ من العراق وليبيا وسوريا وألبحرين وليس أنتهاء بحبيسة العيون أليمن وعاصفة الجرم .

ألاجواء ساخنة في العالم العربي والدولي ضد ممارسات حكام المملكة ، والناس تتكلم عن جراحات وحركات غير جيدة وغير ممكنة ، لا يمكن إعرابها إلا إنها بلطجة ، ماعرف منها استدعاء رئيس وزراء لبنان الى المملكة ، يعتقل فيها ، ثم يخرج بكفالة فرنسية ! وما خفي كان أعظم .

أليوم صيد ثمين آخر ، ثري ، وإعلامي كبير هو السيد جمال خاشقجي ،لا أحد يعرف مصيره، راجع القنصلية السعودية في اسطنبول بناء على موعد مسبق لغرض توثيق عقد زواج ، دخل ولم يخرج ! وهو المغفول عنه للرأي العام في مدونات عنفية وغادرة متعددة لعائلة آل سعود ألحاكمة طوال سنين وجودها .

ألانباء تقول وصول 15 سعودي أغلبهم مسؤولون على طائرتين خاصة إلى مكان إحتجاز الخاشقجي في القنصلية ،وتم نقله بسيارات دبلوماسية مظللة الى المطار، ووصوله الى المملكة ، أو الى مصير مجهول بعد عملية الاختطاف من على ألأراضي التركية ، ومما زاد الوضع اضطرابا ما تترد في الإعلام السعودي،ألمملكة تسترد مطلوب وأحد الهاربين من الضرائب وقضية شيكات مصرفية ، وقد يكون صفي ألرجل وقطع جسمه داخل اسوار القنصلية وينسب الفعل الى جماعات متمردة.

ألمال السعوديه هو ألفيصل ألحافل في عمليات ألإختفاء والخطف وألإغتيال ، وخلق ألفتن بين فئات ألبلدان ألمختلفة ، وإسكات الشخصيات المعارضة، من لاجئين ورجال أعمال وسياسيون يحاولون كسر تغول آل سعود في ألغدر والقسر والتعذيب وخنق الحريات والرأي المخالف ، ألتي تسعى إلى تحقيق تغيير حقيقي في هيمنة جيل ألشيطان ألذي إستحضر كل وسائل وملتزمات القهر ، منذ نشوء مملكة آل سعود الى يومنا الحاضر .

ألذي لا يعرف الخاشقجي صحفي سعودي مرموق ومن عائلة غنية جدا ، كانت علاقته مع النظام الحاكم طيبة وأحد الموالين له ، وألمطبلين له ، من خلال كتاباته ، ودفاعه بالفضائيات التي تستضيفه ، لتلميع صورة الحاكم السعودي ، وصفه البعض بأنه إخواني وعميل لتركيا، التي لا يعرف رد فعلها تجاه هذا الحادث ألواقع على أرضها والماس بسيادتها.

تحول الى معارض وطرحه وسطي ، ومنتقد الى سياسة سلمان وابنه محمد ، بعد فاحت رائحة النظام التي لا يستطيع أحد اخفائها ، خلق رأي مؤثر تجاه عاصفة الجرم ضد الشعب اليمني المسالم الفقير، ذات التكلفة العالية ، سلاح وعتاد وصرف أموال ، على ألمرتزقة ألسودانيين والباكستانيين وغيرهم ، وكثرة الضحايا من ابناء اليمن ، وجلد النظام في أكبر الصحف العالمية وأوسعها إنتشارا ، الواشنطن بوست .

نفذ صبر العالم على تجاوزات حكام المملكة في التدخل بين الشعوب ومطاردة ألافراد ، مما أدى الى ألإضرار في المصالح العليا للبلدان بتدهور العلاقات الاقتصادية والسياسية ، وما عانته الشعوب من هموم ، زادها شرخا في طابعها الحضاري ، وعطل خروجها الى ألحداثة ، خرج منها العراق بأقل ما يمكن من أضرار.

مثل ما كان سعد الحريري قربان ، ( وهو رئيس وزراء لبنان ) وتكلم بإعتراف قسري، بما تاتي اليه من أوامر تتلى عليه، لإخراج صورته ألمهلهلة وألمحرجة أمام اللبنانيين قبل ألعالم ، ربما يسير السيناريو بنفس النهج والطريقة الاخراجية المفضوحة في عمليات الإختطاف ، تتمشى في سوابق تاريخهم ألاسود وطبيعة أعمالهم الإجرامية … أو يكون ألمال هو ألحل في شراء ذمم أردوغان ورهطه ، كما فعل ترامب بصريح العبارة بعدم ألغاء صفقة 110 مليار دولار إذا ثبت تورط ألنظام السعودي في الحادث وتدبيره في إخفاء أو قتل ألصحفي ألثري جمال خاشفجي .