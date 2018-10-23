رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من متولي جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني

تلقى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح برقية تهنئة من السيد خالد بن السيد عبد القادر بن السيد منصور الكيلاني متولي جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني (قدس سره) والأوقاف القادرية ونقيب الأشراف في بغداد وشيخ السجادة القادرية في العالم الإسلامي بمناسبة تولي سيادته منصب رئيس الجمهورية، وفي ما يلي نص الرسالة:

” (قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)

السيد برهم صالح المحترم

رئيس الجمهورية

باسمي وباسم عائلة الكيلاني وجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني (قدس سره) يسرنا أن نتقدم لمقام سيادتكم بأرق آيات المباركة على توليكم زمام مهام رئاسة الجمهورية العراقية، سائلين الله تعالى أن يوفقكم لخدمة هذا الشعب الكريم وان تقوموا بزمام هذا المنصب على النحو الذي يرضي ربكم ونبيكم ومن ثم شعبكم وهو سبحانه اختاركم من بين من رشحوا لهذا المنصب لحكمة أرادها.

سائلين الله جل وعلا أن تجري مقاديره وهو راض عنكم ومعين لكم على هذا الأمر فإنه أمر عظيم.

(رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليِّ في الدنيا والآخرة)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

السيد خالد بين السيد عبد القادر بن السيد منصور الكيلاني

متولي جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني (قدس سره) والأوقاف القادرية

نقيب الأشراف في بغداد

شيخ السجادة القادرية في العالم الإسلامي”