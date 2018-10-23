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رئيس الجمهورية يستقبل السفير الصيني

استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ظهر يوم الاثنين 22/10/2018 سفير جمهورية الصين الشعبية فوق العادة لدى العراق السيد تشن ويتشنغ.

وفي مستهل اللقاء هنأ السفير ويتشنغ الرئيس برهم صالح بتوليه منصب رئيس الجمهورية، ناقلا تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأمنياته بالتوفيق في اداء مهامه.

وأكد الرئيس برهم صالح على عمق العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقات المشتركة بينهما، مشددا على ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك بينها في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه أكد السفير ويتشنغ تطلع بلاده رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أعلى، مجددا دعم الصين للعراق في شتى المجالات.

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