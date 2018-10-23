رئيس الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السني

استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد عصر يوم الاثنين 22/10/2018 رئيس ديوان الوقف السني الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم .

واكد سيادته خلال اللقاء على اهمية دور رجال الدين في تحقيق السلام والتعايس السلمي والحضاري بين أبناء المجتمع العراقي وحفظ وحدة الصف الوطني، مشددا على اهمية ابراز دور المؤسسات الدينية في تحقيق التعايش السلمي بين كافة مكونات الشعب العراقي من خلال زرع وترسيخ مفاهيم وقيم الدين الاسلامي الاصيل .

كما اشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الوطنية للوقفين السني والشيعي من خلال مواجهة الحملة الارهابية الداعشية والفتنة الطائفية التي حاولت قوى الشر زرعها بين ابناء الوطن الواحد .

من جانبه قدم رئيس الوقف السني التهاني لرئيس الجمهورية بمناسبة تولي مهامة رسميا ، كما ثمن المواقف الوطنية للدكتور برهم صالح متنيا لسيادته التوفيق والنجاح في خدمة العراق والعراقين ..