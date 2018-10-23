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رئيس الجمهورية يستقبل وفد نقابة الفنانين العراقيين

شدد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على ضرورة تمكين الفنان العراقي ودعمة في المجالات الابداعية ، فضلا عن توفير الحياة الكريمة .

جاء ذلك خلال استقبال سيادته في قصر السلام ببغداد مساء يوم الاثنين 22/10/2018 وفد نقابة الفنانين برئاسة السيد جبار جودي العبودي .

وثمن الرئيس برهم صالح دور الفنان العراقي في رفد المجتمع بكل ما يسهم في تعزيز الروح الوطنية والتعايش السلمي ، فضلا عن الجانب الثقافي والاجتماعي من خلال نتاجهم الابداعي ومواقفهم الاجتماعية والسياسية والفكرية.

كما اكد رئيس الجمهورية دعمة لكل ما يسهم في توفير بيئه مثالية للفنان العراقي بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة من خلال اصدار القوانين والتشريعات.

بدورة قدم وفد الفنانين التهاني للرئيس برهم صالح كما استعرض نشاطات النقابة في مختلف المجالات والمشاكل والمعاناة التي تتعلق بعمل النقابة والفنانين بصورة عامة.

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