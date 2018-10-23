رئيس مجلس الوزراء القائد العامللقوات المسلحة الدكتور حيدرالعبادي يحيي شجاعة وتضحياتمنتسبي وزارة الداخلية

حيا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي منتسبي وزارة الداخلية ، وقال سيادته: احييكم ايها الساهرون والمضحون واحيي موقفكم المشهود في خدمة وطنكم وشعبكم والدفاع عنه مع بقية قواتنا الامنية حتى تحقيق النصر .

واضاف سيادته في كلمة خلال زيارته صباح اليوم مقر وزارة الداخلية ان الداخلية هي وجه الدولة ومهمتها خدمة المواطن ، مشيرا الى ان رجال الداخلية تصدوا للارهاب بشجاعة حين هاجم شعبنا وقدموا الشهداء والجرحى، اضافة لمهامهم الاساسية.

ودعا الدكتور العبادي الى الحذر وان لاتغمض لنا عين ولالحظة واحدة في مواجهة الارهاب وخلاياه التي تتحين الفرص للاعتداء على المواطنين ، كما دعا للاستمرار بالتخلص من السلاح المنتشر ومخازن السلاح وسحب اي سلاح خارج الدولة ومواجهة الفساد والفاسدين دون خوف وتردد لأن المفسدين يضعفون عند المواجهة وتسليط الاضواء عليهم .

واكد الدكتور العبادي ان الامن بالنوع وليس بالعدد ، مشيدا بامتلاك العديد من منتسبي وزارة الداخلية الشهادات العليا ، داعيا لتعزيز هذا التوجه وان تكون لهم مكانة مميزة في الوزارة ،

وكرم سيادته مجموعة من عوائل شهداء وجرحى وزارة الداخلية .



المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

22- تشرين الاول – ٢٠١٨