رئيس مجلس محافظة عراقية يعتدي على موظفين حكوميين

اتهمت هياة التفتيش / شركة توزيع المنتجات النفطية يوم الثلاثاء بتعدي رئيس مجلس محافظة الانبار على موظفين تابعين لها.

وقالت الهيئة في بيان ان رئيس مجلس محافظة الانبار وعددا من كادر مجلس المحافظة قاموا بالتجاوز على موظفين تابعين الى وزارة النفط /هياة التفتيش كونهم قاموا بتثبيت حالة فساد من في مجال المحطات غير رسمية التابعة الى رئيس المجلس وعدد من الموظفين.

واضاف البيان ان “هياة التفتيش / شركة توزيع المنتجات النفطية تتعرض الى مضايقات من قبل المتنفذين هناك بسبب رصدهم لعدد من المخالفات ومداهمات اوكار التهريب”.