Posted on by

رئيس مجلس محافظة عراقية يعتدي على موظفين حكوميين

اتهمت هياة التفتيش / شركة توزيع المنتجات النفطية يوم الثلاثاء بتعدي رئيس مجلس محافظة الانبار على موظفين تابعين لها.

وقالت الهيئة في بيان ان رئيس مجلس محافظة الانبار وعددا من كادر مجلس المحافظة قاموا بالتجاوز على موظفين تابعين الى وزارة النفط /هياة التفتيش كونهم قاموا بتثبيت حالة فساد من في مجال المحطات غير رسمية التابعة الى رئيس المجلس وعدد من الموظفين.

واضاف البيان ان “هياة التفتيش / شركة توزيع المنتجات النفطية تتعرض الى مضايقات من قبل المتنفذين هناك بسبب رصدهم لعدد من المخالفات ومداهمات اوكار التهريب”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close