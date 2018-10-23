رويترز: القحطاني استجوب خاشقجي عبر سكايب وطلب رأسه

قالت وكالة رويترز إن المستشار المعزول من الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أشرف على عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول خلال اتصال عبر سكايب، وإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه تسجيل لهذه المحادثة.

وأوضحت رويترز التي نقلت هذا الخبر عن مصدرين استخباريين مساء الاثنين أن القحطاني أجرى المحادثة عبر هاتف قائد الفريق الأمني الضابط السعودي ماهر مطرب.

وأضافت الوكالة أن القحطاني وجّه شتائم لخاشقجي، ثم أمر الفريق بالتخلص منه وجلب رأسه.

وذكرت رويترز أن محادثة القحطاني مع فريقه مسجلة، وأنها بحوزة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال في وقت سابق إنه سيكشف الثلاثاء كل التفاصيل والحقائق بشأن ما جرى لخاشقجي.

المصدر: رويترز