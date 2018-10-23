زيارة الاربعين, ليس بصدد حدوثها تاريخيا وثبوتها شرعيا بل ما يتخللها

راجي العوادي*

لا شك ان زيارة الامام الحسين (ع) مستحبة استحبابا اكيدا في كل الامكنة والاوقات , ولكن هناك خصوصيات للزيارة في هذه الاوقات , النصف من شعبان , عرفه , رجب , يوم عاشورا , والعشرين من صفر …نحن ليس بصدد مناقشة زيارة الاربعين لا من النّاحية التاريخيَّة لحدوثها ، ولا من ناحية النّصوص الشرعيَّة لثبوتها فالموضوع يطول , واستدرك واقول : حتى اذا لم يثبت الدّليل الخاصّ على استحبابها، فلا يعني ذلك منافاة استحبابها بالعنوان العام الذي ابتدءنا الكلام به , بل ساقتصر الحديث عن مناقشة ما يتخللها وبالاخص زوارها على مدى الازمنة , فهذه الزيارة اخذت منحى واطار وحيز واسع واهمية كبيرة حتى اصبحت ظاهرة دينية بحد ذاتها , فقبل عام 2003 منع النظام الصدامي مراسيم هذه الزيارة ,وشدد المنع على الشباب من الذين يؤدوها مشيا على الاقدام , ولكن القليل منهم كان مصرا على اداءها بطرق مختفية وخفية على اجهزة السلطة , فكانوا يسيرون في الطرق الزراعية ليلا ويتوقفون في المدن نهارا , متنكرين بملابس عمال البناء وادواتهم … الكثير من هؤلاء من وقع في قبضة الاجهزة الامنية , فكان مصيره الاعتقال والتعذيب والسجن وبعضهم اعدم ممن كانت المعلومات التي زودت بها الجهات الامنية من منطقته السكنية تثبت تدينه وعداءه ومعارضته للنظام البعثي .

سقط النظام وانطلقت الحريات وتعالت الاصوات التي كانت مكممة في الافواه , فانطلقت المواكب من كل انحاء العراق نحو ضريح سيد الشهداء, حتى اصبحت اخر احصائية لها تزيد عن 10000 موكب تستوطن كربلاء قبل 20 صفر في هذا العام , اضافة الى ما تم بناءه من مواكب بمحاذات الطرق الخارجية لمحافظات واسط – العمارة – الناصرية – البصرة – السماوة – بابل – الديوانية – النجف , وقد كان بناء هذه المواكب الثابتة بمواصفات جيدة توفرت بها مستلزمات الراحة من تدفئة وتبريد وتقدم فيها ارقى الماكولات اثناء فترة المشي , وقد استثمرت هذه المواكب للفترة 2014- 2016لاسكان النازحين من جراء الارهاب الداعشي في محافظات تكريت والرمادي والموصل وديالى .

كل عام في صفر يزداد عدد المشاية واغلبهم موظفين تركوا دوائرهم واهملوا واجبهم , وطلاب عطلوا جامعاتهم ومدارسهم , فتفتح مواكب جديدة لهؤلاء ويتم التففن بتقديم انواع الطعام الى حد الاسراف , والذي بعضه يترك بالعراء لكثرته وتعدد انواعه , وكأن العراق ليس فيه فقراء تجاوزت نسبتهم 22% من عموم سكانه لتقديمه لهم , والشوارع تتهرا وتتاكل من الاستخدام وانعدام الصيانة والبعض يقوم بوضع كتلة من التراب على الطريق قبل موكبه وبعده لكي يجبر السيارات على التخفيف ,وحوادث الدهس والتصام كل سنة لها ضحايا لان الزائرين يسلكون نفس طرق المسافرين , والازدحامات تفاقمت بعد ان سمح للايرانين القدوم بمركابتهم الشخصية , اما البدع والخرافات فقد كثرت والواعز والوعي الديني انفقد , فبعض الزائرين اعتبروها متعة وترفيه وتسلية وكانهم في مهرجان رياضي , فلا قراءة قران يقرا ولا دعاء يردد بل تسمع النكات والسخرية يتحدث بها المشاية الشباب , اما الصلاة فبعضهم لا يلتزم حتى بمواقيتها , وتجد شباب يتسابقون على درجات بخارية بملابس البرمودة , واخرين يشرطون على مضيفهم تقديم النركيلة لهم او ارشادهم الى كوفي شوب, ونساء وشابات يذهبن من دون محرم معهن , وبعضهن لا يحتشمن بملابسهن وكانهن معرضات عن قول الله (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ : الاحزاب- 33) وقول النبي (ص) ليس على المراة الجمعة والجماعة ومسجد المراة في بيتها , نقول لهن الزيارة مسحبة والحجاب والستر واجب على المراة .

في ظل هذا كله , فهناك مؤمنون ومؤمنات قصدوا زيارة الامام الحسين (ع) بنية خالصة يقصدون منها الاجر والثواب فترى مرأة تحمل طفلها , ورجل معوق يمشي بكرسيه المتحرك.

اخيرا ان شاء ستنتهي الزيارة المليونية بعد ايام بامن وسلام , ولكن سترون كيف سيواجه الزائرون المشكلة الكبرى المتكررة كل عام بعودتهم ؟ فهم سيتركون في زحام على العربات وسيارات الشحن العسكرية المكشوفة , وفيهم نساء واطفال وكبار سن , وهذه المشكلة حلها بسيطا ولا نعرف لماذا يتغضى عنها المسؤولون في حكومة كربلاء وامناء العتبة وهي تخصيص سيارات من سكنة كربلاء حصرا باعطاءهم باج خاص يتم نقل الزائرين الى خارج حدود مركز المحافظة وبذلك يجنوب الزائرين مشقة العودة والاحراج الذي يقع للنساء وكبار السن من ركوب سيارات الحمل المكشوفة ؟ فهؤلاء زوار الامام الحسين (ع) وحريا بكم يا مسؤولين كربلاء ورجال الدين فيها المحافظة على راحة الزائرين وكرامتهم .

ومضة… هل زائر الامام الحسين(ع) في الاربعينية قبل 2003 له من الاجر والثواب بقدر زائره اليوم ؟!

*اكاديمي وكاتب عراقي مستقل

Raji_ali_1961@yahoo.co.uk