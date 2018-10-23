شركة عالمية توقع مذكرة لتحسين العناية بمرضى السرطان في العراق

أعلنت شركة “استرا زينكا”، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة اتفاق مع مجلس السرطان التابع لوزارة الصحة، مؤكدة التزامها بتكوين بيانات عن مرضي السرطان في العراق وزيادة التوعية والتعليم بالمرض وتحسين العناية الطبية بمرضي السرطان.

وقال رئيس شركة “استرا زينكا” في منطقة الشرق الأدني رامي اسكندر، إن “معدلات السرطان في العراق مرتفعة وهناك حاجة واضحة لسجل مناسب للسرطان”، مؤكدا أن “الشركة رائدة عالميا وتحص على خلق بيانات كافية عن السرطان في العراق لدعم خطط الدولة حول الرعاية الصحية وتمكين القادة من اتخاذ قرارات طبية استراتيجية مدعومة برؤى قائمة على أدلة علمية، ونحن فخورون بإنجازاتنا في العراق ونود الاستمرار في هذا الاتجاه من خلال هذه المذكرة مع مجلس السرطان في العراق”.

أما، علي زيوار، مدير الإدارة الطبية والتسجيل للشركة في الشرق الأدنى، قال “نحن ملتزمون بتطوير علم الأورام لتقديم أدوية مؤثرة للمرضى الأكثر احتياجًا، ومن خلال تركيزنا المتكامل علي الاربع مجالات الطبية لمواجهة أعراض السرطان المهملة، فإن شغفنا يلزمنا باستكمال البحث عن طرق للقضاء علي السرطان كونه سببا للوفاة”.

وبدوره قال مدير فرع الشركة في العراق، اسامة الحاج، إن “الشركة ستحرص على استخدام جميع الاساليب الممكنة، مثل تقنية الويب كاستينج حتى يتاح للأطباء والممرضين في العراق حرية استخدام والاطلاع علي جميع المواد المتوفرة من قبل شركة استرا زينكا حول العالم”.

ووفق ذلك قال امين عام مجلس السرطان التابع لوزارة الصحة حيدر حمزة، “من المؤسف ان مرض السرطان رغم انتشاره الكبير والواضح لا يأخذ ما يكفي من الاهتمام والجهد لدراسة انتشاره ولتحسين الوعي العام”، مؤكدا أن “التعاون مع شركة استرا زينيكا سيساهم في مساعدة وزارة الصحة العراقية الممثلة في مجلس السرطان العراقي على إعادة بناء وتطوير نظام الرعاية الصحية، مع التركيز على منطقة علاج الأورام”.

وبحسب المرصد العالمى للسرطان الذي يعد منصة تفاعلية على شبكة الإنترنت تقدم إحصاءات السرطان العالمية للإبلاغ عن السرطان ومكافحته، فإن نسبة الإصابة بالسرطان في العراق تصل لـ135 لكل 100,000 مواطن وتصل نسبة الوفيات الناجمة عن السرطان 17,500 في السنة، وبالنسبة لسرطان الرئة، أشارت أحدث احصائيات منظمة الصحة العالمية التي نشرت في عام 2017 أن معدل الوفيات بسرطان الرئة بلغ 2,285 حالة سنويا في العراق.

وستقوم شركة “استرا زينكا” وفق الاتفاقية، بتنظيم حملات توعية عن السرطان بالتعاون مع مجلس السرطان في العراق خلال عام 2019 لتثقيف الشعب عن المرض، وسيتم تزويد أخصائي الرعاية الصحية للأورام في العراق ببعض من أفضل الموارد التعليمية، برامج التعليم الطبي المستمر والمناهج الدراسية من الجمعيات الأكاديمية والجامعات في جميع أنحاء العالم، لتثقيفهم حول كيفية تقديم الرعاية الأمثل لمرضي السرطان في العراق.

يذكر أن شركة “استرازينيكا” هي شركة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية التي تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وذلك لعلاج الأمراض التابعة لثلاث مجالات للعلاج الأورام، والقلب، والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي والجهاز التنفسي، وتعمل في أكثر من 100 دولة وتستخدم الأدوية المبتكرة في جميع أنحاء العالم.