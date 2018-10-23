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صحة الكرخ / تنظم محاضرات حول المخلفات الحربية و خطر الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصليب الاحمر …

الدولية في مركز صحي هادي البدعة

اجرى قطاع ابي غريب للرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصليب الاحمر الدولية محاضرتان حول المخلفات الحربية و خطر الرعاية الصحية في مركز صحي هادي البدعة

حيث قامت ممثلة منظمة الصليب الاحمر الدولية الدكتور (هدى جبار) بالقاء محاضرتين حول (المخلفات الحربية ، خطر الرعاية الصحية) حيث قامت بتوضيح مدى خطورة المخلفات الحربية و بالاخص في الاماكن التي تعرضت للحروب و العمليات الحربية لما لها تأثير كبير على الصحة و البيئة من خلال ما تحمله من مواد متفجرة و بارود و قد تكون بعض المتفجرات تحمل مواد كيميائية و بالوجية لها تأثير كبير على صحة الانسان و بالاخص لو تواجدت هذه المخلفات في المناطق سكنية او بالقرب من المدارس او على ضفاف الانهار و المزارع مضيفتا على دور الملاكات الطبية والصحية في قطاعات الرعاية الصحية والمراكز الصحية بتوعية المواطنين و الاهالي و طلبة المدارس من خطورة هذه المخلفات و عدم العبث او اللعب فيها او استخدامها لبعض الاعمال لكونها خطيرة و تسبب الكثير من الامراض

واكد مدير قطاع ابي غريب للرعاية الصحية الدكتور (حسين عواد علي) ان ملاكاتنا الطبية والصحية مستمرة بتنظيم الندوات و المحاضرات العلمية من اجل تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين .

اعلام صحة الكرخ

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