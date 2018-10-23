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عودة لثلاثي الوسط في تشكيلة ريال مدريد لمباراة اليوم ضد فيكتوريا

 يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، مساء اليوم الثلاثاء، منافسه فيكتوريا بلزن التشيكي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثالث برتيب المجموعة السابعة بدوري الأبطال برصيد ثلاث نقاط من فوز أمام روما الإيطالي، وخسارة من سيسكا موسكو الروسي.

وتعتبر هذه هي الفرصة الأخيرة للمدرب جولين لوبيتيجي كي يحافظ على منصبه كمدرب للريال، بعد النتائج الكارثية التي حققها في الآونة الأخيرة بفشله في الفوز بآخر 5 مباريات سواء بدوري الأبطال أو بالدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة اليوم ضد فيكتوريا بلزن، حيث شهدت عودة ثلاثي خط الوسط للعب من جديد “كاسيميرو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش”، بينما سيتواجد إيسكو بجانب كريم بنزيما وجاريث بيل في خط الهجوم، وعاد الكوستاريكي كيلور نافاس لحراسة مرمى المرينجي.

وسيتواجد ماركو أسينسيو على مقاعد البدلاء بعد مشاركته كأساسي في اللقاءات السابقة، وهذا بعد عودة إيسكو من الإصابة.

حراسة المرمى : كيلور نافاس

خط الدفاع : سيرجيو راموس، رافائيل فاران، أدريوزولا، مارسيلو

خط الوسط : لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو

خط الهجوم : إيسكو، جاريث بيل، كريم بنزيما

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