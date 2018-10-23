في كوردستان.. ضبط مطبعة أصحابها عرب لانتاج علب أدوية مزورة واعتقال 13 متهماً بالمخدرات

تمكنت شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، من العثور على معمل لصناعة العلب الكارتونية للادوية والاغذية المزورة.

ووفقا لمصدر فان صاحب المطبعة هو مواطن عربي سوري والعمال من العرب العراقيين، يقومون بتزوير العلب الكارتونية الخاصة بالادوية والاغذية بجميع انواعها ومزينة بورقة مكتوب عليها تاريخ انتاج وانتهاء صلاحية مزورة للدواء او للغذاء المعين.

وقال قائممقام اربيل نبز حميد في تصريح متلفز انه تمت مصادرة العديد من العلب الكارتونية غير القانونية داخل المطبعة تم طبعها وفقا لرغبات السوق على الادوية والاغذية، وتم فيها تبديل اسم الدولة المصنعة للدواء او الغذاء.

واضاف ان المديرية العامة لمكافحة الاجرام المنظم في مجلس امن اقليم كوردستان كانت تراقب المطبعة وقامت بالكشف عنها.

واكد قائممقام اربيل ان اوراقا تحقيقية تم فتحها للقضية وسيتم ارسالها الى المحكمة لكي تصدر قرارها النهائي بشأن المطبعة وصاحبها.

من جانب اخر، اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في مجلس امن اقليم كوردستان في بيان لها عن اعتقال 13 شخصا بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة في محافظتي اربيل ودهوك من بينهم شخصين اجنبيين.

ووفقا للبيان فانه في الثاني من شهر تشرين الاول الجاري في مدينة اربيل تمت مصادرة 850 غرام من الشيشة والفين و300 شريط من حبوب الترامادول، مع اعتقال 3 متهمين.

وفي الرابع من الشهر نفسه تمكنت قوات مركز مكافحة المخدرات في قضاء سوران مصادرة 5 كغم من مادة الترياك المخدرة مع اعتقال شخص بحيازتها.

وفي الحادي عشر منه تمكن مركز مكافحة المواد المخدرة في دهوك من مصادرة 50 كغم من مادة الهيرويين مع اعتقال شخصين بتهمة حيازتها.

وفي السابع عشر منه تمكن مركز مكافحة المخدرات في قضاء سوران من مصادرة 7 كغم و 200 غم من الترياك مع اعتقال 3 اشخاص بتهمة حيازتها.

وفي 19 منه وفي مدينة اربيل تمكنت القوات التابعة لمديرية مكافحة المخدرات من مصادرة 30 كغم من الهيرويين مع اعتقال شخصين بتهمة حيازتها

وفي العشرين منه وفي قضاء سوران باربيل تمت مصادرة 8 كغم من مادة الترياك واعتقال شخصين بتهمة حيازتها.