كوردستان تتحدث عن “معركة” مع بغداد وتلجأ لتخفيض سعر مادة

أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الاثنين، استمرار الجهود من اجل خفض سعر مادة البنزين، منوها الى “معركة سياسية” في بغداد لضمان حصة الاقليم من الموازنة المالية لعام 2019.

وقال دزيي للصحفيين على هامش الملتقى التجاري بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة ان “الجهود مستمرة من اجل خفض سعر مادة البنزين، بالتعاون مع القطاع الخاص”.

واضاف ان “معركة سياسية تدور في بغداد لضمان حصة الاقليم من الموازنة المالية لعام 2019″، مشيرا الى ان “58 نائبا كورديا عليهم القتال من اجل حصة الاقليم من الموازنة”.

وتابع ان “وصول مبلغ 317 مليار دينار من بغداد شهريا ساهم في اجراء تغييرات بنظام ادخار رواتب موظفي الاقليم، لكن المبلغ لا يصل بشكل كامل”، معرباً عن أمله بتوفير بغداد حصة الاقليم من الموازنة بالشكل الامثل.

ولفت الى ان القطاع الخاص يعمل من اجل انتاج الكهرباء، وان جميع محطات الوقود ستتحول الى الغاز الطبيعي الذي ينتج ويستهلك في اقليم كوردستان.