مجلس امن كوردستان يحصي عشرات الهجمات لداعش بمدن عراقية ويعلن تفاصيلها

اجمل مجلس امن اقليم كوردستان احصائية لهجمات نفذها تنظيم داعش داخل مدن عراقية خلال الشهر الماضي.

وذكر المجلس في مجموعة تغريدات على حسابه بتويتر، “شهد شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تزايدا بهجمات تنظيم داعش في كركوك والموصل، ومناطق اخرى استهدفت بعبوات ناسفة منازل مسؤولين بجهاز مكافحة الارهاب ومواقع للبنية التحتية للكهرباء.

واضاف، “يعتقد ان عناصر تنظيم داعش ومقاتلين مجهولين شنوا 22 هجوما في الشهر الماضي. وتم تسجيل انفجار أكثر من 25 عبوة ناسفة استهدفت قوات الأمن والمدنيين العراقيين، كما تم تسجيل 9 حوادث اختطاف و5 هجمات بالقنابل اليدوية. كما ظهرت عمليات اختطاف وتسلل لعناصر من داعش بانتظام متزايد”.

وذكر مجلس امن اقليم كوردستان ان هجمات الارهابيين استهدف ايضا مواقع بخانقين، الحويجة، القيارة، دبس، بالقرب من جبل حمرين. وفي يوم 25 سبتمبر، هاجم مقاتلو داعش قوة عسكرية في مطيبيجة مما أسفر عن مقتل جندي من امرلي وأصابة أربعه آخرين. وفي رشاد- كركوك قتل داعش عنصرا في الشركة الاتحادية وجرح اثنين اخرين في 16 سبتمبر/أيلول.

وتابع المجلس، “في 18 سبتمبر/أيلول، استهدفت عبوة ناسفة حافله تقل القوات العراقية من الفرقة السادسة، في الرياض- كركوك، مما أسفر عن مقتل السائق وأصابه 11 آخرين. وفي داقوق- كركوك، تسبب انفجار عبوة ناسفة في 23 سبتمبر/أيلول، بمقتل نقيب من الشرطة الاتحادية.