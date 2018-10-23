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مليون زائر يلهبون سعر الدينار العراقي امام العملة الايرانية

تسببت الاعداد الهائلة من الزوار الايرانيين القادمين الى العراق في بارتفاع سعر صرف الدينار العراقي داخل ايران.
وابلغ مصادر مطلعة ان اسواق الصيرفة في ايران اعتمدت اليوم الاثنين سعر 13 الف تومن ايراني مقابل كل الف دينار عراقي.
ووفق السعر الجديد فان نسبة الفرق بين العملتين زادت عن 4 الاف تومن، بالقياس مع سعر العملة الايرانية امام الدينار العراقي باسواق كوردستان ومناطق الجنوب والوسط فسجلت اليوم 8700 تومن لكل 1000 دينار.
ومن المقرر ان يشارك نحو مليون زائر ايراني في الزيارة الاربعينية في كربلاء الاسبوع المقبل.

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