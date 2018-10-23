نائب عن الديمقراطي يرأس جلسة برلمان كوردستان الأولى

في ضوء النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان، والتي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، من المقرر ان يرأس نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.

ويرأس الفائز عن الحزب الديمقراطي ريفنك محمد، وهو أكبر الأعضاء سناً بعد أداء اليمين القانونية، وذلك حسب النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، الجلسة الأولى.

يذكر ان ريفنك محمد محمد علي، هو من مواليد 1952 في قضاء آميدي بمحافظة دهوك، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الفن.

وحقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني فوزا كبيرا بعد الاعلان عن نتائج نهائية لانتخابات برلمان الاقليم، بحصوله على 45 مقعدا، مما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم.

وأظهرت النتائج ايضا تحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا.

وحصل حراك الجيل الجديد على 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد واحد لكل من تحالف العصر (سردم) وقائمة آزادي، في البرلمان الذي يتألف من 111 مقعدا، منها 11 مقعدا مخصصة للأقليات.

وتأخر إعلان النتائج 3 أسابيع بعد أن قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها تلقت أكثر من ألف شكوى من مخالفات انتخابية وتحقق فيها.