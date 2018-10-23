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نتفلكس تعلن عن خطتها لجمع ملياري دولار لصناعة محتوى جديد

أعلنت شركة نتفلكس عن خطتها للدخول مجددًا لسوق الديون لجمع مبلغ ملياري دولار من أجل قيامها بإنتاج محتوى جديد خاص ومنافس، وذلك في ظل تنامي المنافسة بينها وشركات تقديم الخدمات المرئية الأخرى مثل WarnerMedia وديزني وغيرها، التي انتقلت لتوزيع منتجاتها بنفسها دون الاعتماد على الشراكة مع نتفلكس.

وذكرت الشركة في إعلانها على شبكة المستثمرين إن “المبلغ الراغبة في جمعه سيكون لصناعة محتوى مرئي جديد، بالإضافة لاستثماره في الاستحواذ والإنتاج والتطوير في خط المحتوى المعروض، واستخدامه أيضًا في الاستحقاقات المالية المترتبة على شراء أصول أو استثمار المال ضمن الخطط الموضوعة والتغيرات الإستراتيجية.”

واضافت الشركة أن “جمعها للمال سيكون في مذكرات مالية أشبه ما يكون بقروض غير مضمونة بعملة الدولار أو اليورو، وتعتبر هذه المرة السادسة التي تلجأ فيها الشركة للاقتراض لتمويل خططها الاستثمارية، حيث نوهت لهذا الشأن في خضم إعلانها عن أرباح الربع الثالث لها للعام الحالي، وفسرت قيامها بالاقتراض بهذا الشكل هو نابع من حاجة الشركة لاستمرارية الاستثمار في إنتاج محتوى خاص بها”.

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