Posted on by

نصــوصُّ قصيرة (19)

نصــوصُّ قصيرة (19)

الغرابُ يظلّ غراباً

حتى لو حطّ ، فوق قبابَ عليٍ والحسين

والحمارُ يبقى حماراً

حتى لو زارَ الصحنَ الكاظمي ، وكلّ أماكنّ القديسين

**

لكلّ مسلمٍ غبيٍ

يناديني زيفاً ، بالقول المأثور :ياأخي!!!

أقولُ لهُ :

لاتحاول صياغة علاقتكَ معي

لوسمحت!!!

**

من أين لنا بترسانةِ الأكاذيب

التي يحملها السياسيون

ومن أين لنا بارقامِ الإبتسامات

التي يحملها عمالُ الفنادقِ للتملّق

والجاهزةِ للإستخدام في كلّ ظرف

**

تسعةُّ وخمسونَ عاما مرّتْ

على هذا الكلب وابنِ كلبْ

تسعةُّ وخمسونَ عاما مَرَقتْ

بين الموتِ والحبّ

**

كثيرُّ من الضوءِ

يخلقُ العمى

هــاتف بشبوش/شاعر وناقد عراقي/دنمارك

 

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close