نصــوصُّ قصيرة (19)
الغرابُ يظلّ غراباً
حتى لو حطّ ، فوق قبابَ عليٍ والحسين
والحمارُ يبقى حماراً
حتى لو زارَ الصحنَ الكاظمي ، وكلّ أماكنّ القديسين
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لكلّ مسلمٍ غبيٍ
يناديني زيفاً ، بالقول المأثور :ياأخي!!!
أقولُ لهُ :
لاتحاول صياغة علاقتكَ معي
لوسمحت!!!
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من أين لنا بترسانةِ الأكاذيب
التي يحملها السياسيون
ومن أين لنا بارقامِ الإبتسامات
التي يحملها عمالُ الفنادقِ للتملّق
والجاهزةِ للإستخدام في كلّ ظرف
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تسعةُّ وخمسونَ عاما مرّتْ
على هذا الكلب وابنِ كلبْ
تسعةُّ وخمسونَ عاما مَرَقتْ
بين الموتِ والحبّ
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كثيرُّ من الضوءِ
يخلقُ العمى
هــاتف بشبوش/شاعر وناقد عراقي/دنمارك