نصــوصُّ قصيرة (19)

الغرابُ يظلّ غراباً

حتى لو حطّ ، فوق قبابَ عليٍ والحسين

والحمارُ يبقى حماراً

حتى لو زارَ الصحنَ الكاظمي ، وكلّ أماكنّ القديسين

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لكلّ مسلمٍ غبيٍ

يناديني زيفاً ، بالقول المأثور :ياأخي!!!

أقولُ لهُ :

لاتحاول صياغة علاقتكَ معي

لوسمحت!!!

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من أين لنا بترسانةِ الأكاذيب

التي يحملها السياسيون

ومن أين لنا بارقامِ الإبتسامات

التي يحملها عمالُ الفنادقِ للتملّق

والجاهزةِ للإستخدام في كلّ ظرف

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تسعةُّ وخمسونَ عاما مرّتْ

على هذا الكلب وابنِ كلبْ

تسعةُّ وخمسونَ عاما مَرَقتْ

بين الموتِ والحبّ

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كثيرُّ من الضوءِ

يخلقُ العمى

هــاتف بشبوش/شاعر وناقد عراقي/دنمارك