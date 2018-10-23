وزارة التعليم الكوردستانية تتعهد بقبول جميع الناجحين من الدور الثاني

تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء بقبول جميع الناجحين من الدور الثاني لمرحلة الصف الـ12 اعدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس اكرم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل ان من اصل 16 الف مقعد لا تزال 11 الفا منها لم يتم شغلها، مردفا بالقول انه “نطمئن طلاب المرحلة الـ12 اعدادي الذين اجتازوا اختبار الدور الثاني بقبولهم جميعا في الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2018 – 2019”.

واضاف ان الاعتراض على القبولات سيبدأ من يوم 25 – 30 من شهر ايلول الجاري، ويستطيع من لديه اعتراض التقديم خلال المدة المذكورة.