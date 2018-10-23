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وزارة داخلية اقليم كوردستان تبدأ العمل بنظام دولي

اطلقت وزارة داخلية اقليم كوردستان يوم الاثنين دورة تعليمة لمنتسبيها على نظام “آيزو” الدولي لمراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في مديرياتها ودوائرها.

وقال المدير العام لديوان وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، سامي جلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الدورة انطلقت للعمل على التدقيق في دوائر، ومديريات الوزارة، مشيرا الى انها ستسمر لمدة اربعة ايام.

واضاف ان الدورة انطلقت ايضا بمشاركة موظفين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الشهداء والمؤنفلين.

وتابع جلال ان نظام “آيزو” الدولي سيعتمد في جميع مفاصل الوزارة خلال السنوات الاربع المقبلة، مؤكدا ان الوزارة تعمل على هذا النظام لتقديم افضل الخدمات للمواطنين في دوائر الجنسية والجوازات.

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