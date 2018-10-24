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إصابة 20 من مشجعي سسكا موسكو بانهيار سلم كهربائي في روما

أفادت تقارير صحافية إيطالية أمس الثلاثاء عن إصابة نحو 20 شخصا غالبيتهم من مشجعي نادي سسكا موسكو الروسي، في انهيار جزء من سلم كهربائي في روما، حيث يتواجدون لمتابعة مباراة فريقهم ضد مضيفه روما في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية الى أن «مجموعة كبيرة من مشجعي سسكا، ربما تحت تأثير الكحول، بدأت بالقفز على السلم الكهربائي، ما أدى الى انهيار جزء منه».

ويقع السلم في محطة قطار أنفاق «لا ريبوبليكا» وسط روما، تم إغلاقها من قبل الشرطة لإتاحة المجال أمام فرق الإسعاف لمعالجة المصابين.

وأفادت التقارير نقلا عن الشرطة، أن نحو 20 شخصا أصيبوا في الحادث، غالبيتهم من الروس، كما فتحت السلطات تحقيقا في ما جرى.

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